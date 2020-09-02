Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı
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Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı

Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken binanın alev alev yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

02.09.2020 23:27 | Son Güncelleme: 03.09.2020 00:34

Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi. Yangını izlemek isteyen bazı vatandaşları polis güçlükle dağılabildi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasındaki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın 1'inci katının alevli şekilde yandığı görülüyor.

Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı
Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı
Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı
Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı

Kaynak: DHA

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