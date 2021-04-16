Son dakika haber! Beylikdüzü'nde hastanede korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
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Son dakika haber! Beylikdüzü'nde hastanede korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı

Son dakika haber! Beylikdüzü'nde hastanede korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Beylikdüzü'nde 3 kez üst üste boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gelen ve doktorun korona virüs testi tavsiyesine uymadığı iddia edilen hasta, acil serviste doktoru darp etti.

Beylikdüzü'nde 3 kez üst üste boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gelen ve doktorun korona virüs testi tavsiyesine uymadığı iddia edilen hasta, acil serviste doktoru darp etti. Öfkesini kontrol edemeyen hasta, dışarı çıkıp aracından silah alarak saldırmak istedi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, önceki gün Beylikdüzü'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddialara göre, S.B. isimli hasta daha önce 2 kez boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye geldi. Olay akşamı yeniden hastaneye gelen adama doktor korona virüs testi olmasını talep etti. Doktorun bu talebi üzerine aralarında tartışma çıktı ve S.B. doktorun eline vurdu. Yaşanan arbede sonrasında S.B. dışarı çıkıp iddiaya göre aracından silah alıp, tekrar hastaneye girmeye çalıştı. Bu sırada hastane çalışanları ve kapıdaki görevliler araya girerek S.B.'nin içeriye girmesine engel oldu.

Beyaz kod verildi

Acil de yaşanan olayın akabinde saldırıya uğrayan doktor emniyete 'beyaz kod' çağrısında bulundu. Çağrının üzerine polis ekipleri hastane önüne gelerek adamı gözaltına alındı. S.B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.B. hakkın hastane çalışanları ve doktorun da şikayetçi olması üzerine yasal işlem başlatıldı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan saldırı anları ise, hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, S.B.'nin doktor ile acilde yaşadığı tartışma ve arbede anları yer aldı. Görüntülerin devamında ise B.'nin hastane önünde de taşkınlık yapması sonrasında ise aracına giderek silah aldığı iddia edilen anlar yer aldı. Kamera kayıtlarının son anlarında ise polis ekiplerinin gelmesi ve S.B.'nin hem aracında hem de üstünde yaptığı arama görüldü. - İSTANBUL

Son dakika haber! Beylikdüzü'nde hastanede korona virüs testi istemeyen adam sağlıkçılara dehşet yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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