Son dakika haber | Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
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Son dakika haber | Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son dakika haber | Beyaz Saray: Biden, 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Politika

Son dakika gündem haberi: Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'daki NATO Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek ikili ve bölgesel konuları ele alacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın ilk denizaşırı ziyareti kapsamında bu ay İngiltere, Belçika ve İsviçre'ye gideceğini belirtti.

Biden'ın söz konusu ziyaret çerçevesinde ABD'nin ittifakları yeniden tesis etme, Transatlantik ilişkileri canlandırma ve diğer müttefik ve ortaklarıyla yakın iş birliği içinde olma taahhüdünü vurgulayacağını aktaran Psaki, Biden'ın 10 Haziran'da İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geleceğini kaydetti.

Psaki, Biden'ın 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall kentinde düzenlenecek G7 Zirvesine katılacağını belirterek, Biden'ın burada kamu sağlığı, ekonomik iyileşme, iklim değişikliği gibi konuları vurgulayacağını ve ikili görüşmeler gerçekleştireceğini aktardı.

Biden'ın 13 Haziran'da Windsor Sarayı'nda İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile bir araya geleceğini aktaran Psaki, bu görüşmenin ardından Biden'ın NATO Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e döneceğini kaydetti.

14 Haziran'da NATO liderlerinin gelecek tehditleri nasıl karşılayacakları ve etkili yük paylaşımı konusunda istişarelerde bulunacağını belirten Psaki, "Biden, birçok ikili ve bölgesel meseleyi ele almak için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşecek." ifadesini kullandı.

Biden'ın son durağı Cenevre

Psaki, Biden'ın 15 Haziran'da Brüksel'de ABD - Avrupa Birliği zirvesine katılacağını ve Belçika Kralı Philippe ve Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile bir araya geleceğini kaydetti.

Biden'ın 16 Haziran'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Brüksel'den İsviçre'nin Cenevre kentine geçeceğini aktaran Psaki, Biden'ın burada da İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüşeceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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