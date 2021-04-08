Son dakika haber... Beşiktaş'ta 4 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı

Bir son dakika haberine göre Beşiktaş'ta iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.