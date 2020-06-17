Son dakika haber | Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den Demirel'i anma mesajı Son dakika haberi: Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in vefatının 5. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başdeğirmen, mesajında, Demirel'in Türk siyasi tarihinde derin izler bıraktığını belirtti.

Demirel'in, devlet ve siyaset adamı olarak Türk siyasi tarihinin önemli isimleri arasında yer aldığını vurgulayan Başdeğirmen, mesajında şunları ifade etti:

"Süleyman Demirel'in başta Isparta Belediyesi olmak üzere tüm şehrimize yaptığı katkılar unutulmaz bir gerçektir. Bugün Isparta, Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer alıyor ise sayın Demirel'in emeği ve hizmetleri çok büyüktür. Bu hizmet ve katkıları bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetlerimiz, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız, rektörlerimiz ve devlet kurumları temsilcilerimiz tarafından daha geliştirilmiş ve büyütülmüştür. Isparta Belediyesi olarak bizlerde daha çok çalışıyor, daha çok üretiyor ve şehrimizin hem ekonomik hem de sosyal kalkınması için projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Vefatının 5. yıl dönümünde merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demire"i bir kez daha saygı, şükran ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA