Son dakika haber! Belaruslu dansçının ölümünde müebbetle yargılanan öğretmene beraat

ANTALYA'da Belaruslu Anastasiya Yazerskaya'nın (23) ölümüyle ilgili davada tutuklu yargılanan öğretmen Ahmet Oğuz Özgür (54), beraat etti. Mahkeme heyeti, savcının ömür boyu hapis talebini adli tıp raporunu da dikkate alarak ölüm nedeninin belirlenememesi dolayısıyla delil yetersizliğinden Özgür'ün beraatine ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

Antalya'da dansçı arkadaşı Anastasiya Yazerskaya'dan 15 gün haber alamayan A.D., polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Ekipler, 15 aydır Türkiye'de bulunan Anastasiya Yazerskaya'nın kaybolduğu 8 Mart 2020 gecesinden itibaren mobese kayıtlarını incelemeye aldı. Kadının en son 8 Mart saat 22.00 sıralarında, evinin yakınında Ahmet Oğuz Özgür'ün kullandığı otomobile bindiği tespit edildi. Bunun üzerine bir lisede öğretmenlik yapan Özgür, gözaltına alındı. Özgür, olayla ilgisi olmadığını savunarak, kayıp kadını tanımadığını iddia etti. Mobese görüntüsü gösterilince tanıdığını itiraf etti.

Mahkeme heyeti, ölüm nedeninin belirlenememesi dolayısıyla delil yetersizliğinden Özgür'ün beraatine ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Sanık avukatı Merve Can Harcola Doğan, isabetli bir karar verildiğini ve adaletin yerini bulduğunu söyledi.