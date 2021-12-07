Son dakika haber! Bedensel engelli baba-oğul birlikte askerlik yemini etti

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen 'Temsili Askerlik Uygulaması'nda, Bünyamin Kahveci (53) ile oğlu Hasan Kahveci (21) birlikte yemin edip, bir günlüğüne asker oldu.

'3 Aralık Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından zihinsel ve bedensel engelleri nedeniyle bugüne kadar askerlik yapamayanlar için 'Temsili Askerlik Uygulaması' yapıldı. Kumköy Jandarma Karakolu'nda gerçekleştirilen törene Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, karakol komutanları, Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Ailesine asker selamıyla poz veren Yasin Sarıkaya da çok mutlu olduğunu belirterekti. Sarıkaya askerlere hayırlı tezkere almalarını diledi.