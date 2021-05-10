Son dakika haber | Bebek arabası hırsızlığı kamerada
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Son dakika haber | Bebek arabası hırsızlığı kamerada

Son dakika haber | Bebek arabası hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Küçükçekmece'de, binaya giren kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, dairelerin önündeki bebek arabası ile ayakkabı çaldı.

Küçükçekmece'de, binaya giren kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, dairelerin önündeki bebek arabası ile ayakkabı çaldı. Yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen genç erkek bir şahıs, binaya girdi. Kimsenin olmadığını fark eden şahıs, önce etrafı gözetledi. Şahıs, etrafta kimsenin olmadığını görünce ilk önce dairenin önündeki bebek arabasını ardından ayakkabıları hızlı bir şekilde asansörün içine attı. Hırsız ardından hızlı bir şekilde aşağı katlara inerek, başka bir kapının önündeki motosiklet kaskı çaldı. Hırsız daha sonra hızlı bir şekilde binadan ayrılarak kayıplar karıştı. Durumu fark eden bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine gelen polis parmak izinin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olayla ilgili konuşan bina sakini Şükrü Türkmen, "Maalesef sitemizde zaman zaman hırsızlıklar oluyor. Bir sene önce araba jantı depodan çalındı. Yine yazlık ayakkabılarımız çalındı. Bir gün önce de motosiklet kaskım çalındı. Bunlar sitemizi seviyor, güvenlik önlemi yok. Sadece bende olmuyor, üst katlara da çıkıyorlar. Müsait bir zamanı kolluyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika haber | Bebek arabası hırsızlığı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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