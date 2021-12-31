Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

BATMAN (DHA) - ŞEHİT BEKÇİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Batman'da, hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi yakalamak isteyen karakol ekibine düzenlenen silahlı saldırıda Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdulrezzak Kanat (30) şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı. Ateş açan şüphelinin kardeşi ise yaralı olarak yakalandı.

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet