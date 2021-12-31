Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2) - Haberler
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Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Son dakika haber... Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamak isteyen ekibe ateş açıldı: 1 şehit, 1 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre ŞEHİT BEKÇİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDIBatman'da, hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi yakalamak isteyen karakol ekibine düzenlenen silahlı saldırıda Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdulrezzak Kanat (30) şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı.

BATMAN (DHA) - ŞEHİT BEKÇİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANDI

Batman'da, hırsızlık suçundan aranan şüpheliyi yakalamak isteyen karakol ekibine düzenlenen silahlı saldırıda Çarşı ve Mahalle Bekçisi Abdulrezzak Kanat (30) şehit oldu, 1 polis memuru yaralandı. Ateş açan şüphelinin kardeşi ise yaralı olarak yakalandı.


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 DSİ personelini şehit eden PKKYPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

DSİ personelini şehit eden PKK/YPG'li teröristlerden 5'i etkisiz hale getirildi

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Son dakika... MSB: DSİ personeli Cihan Gökkaya'yı şehit eden teröristlere yönelik Barış Pınarı bölgesindeki operasyonda 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Son Dakika Haberleri

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