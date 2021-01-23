Son dakika haber... Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Kızılay Meydanı girişinde polis denetimi noktası Polislerin, vatandaşların izin evraklarını kontrol etmesi Samsun Yolu'nda yapılan polis denetimi ANKARA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis...