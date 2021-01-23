Son dakika haber... Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
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Son dakika haber... Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

23.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:24

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Kızılay Meydanı girişinde polis denetimi noktası Polislerin, vatandaşların izin evraklarını kontrol etmesi Samsun Yolu'nda yapılan polis denetimi ANKARA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis...

Ankara Kızılay Meydanı girişinde polis denetimi noktası

Polislerin, vatandaşların izin evraklarını kontrol etmesi

Samsun Yolu'nda yapılan polis denetimi ANKARA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri araçları durdurarak izin belgesi kontrolü yaptı.

Son dakika haber... Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Son dakika haber... Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Son dakika haber... Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı
Son dakika haber... Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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