Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp hurdaya döndü! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı
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Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp hurdaya döndü! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

12.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 00:20

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarpıp hurdaya döndü. Kaza sonucu olay yerinde 2 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Ankara Çevreyolu'nun Samsun yönünde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 Z 3101 plakalı otomobil, refüje çarptı.

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ KADIN YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, sürücünün yanı sıra otomobilde bulunan Pınar Deniz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Hüseyin, Hasan ve İrem Dumanoğlu ile Aysel ve Nisa Nur Deniz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp hurdaya döndü! Feci kazada 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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