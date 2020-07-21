Son dakika haber: Başkan Yalçın'dan Kaymakam Güney'e veda yemeği
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Son dakika haber: Başkan Yalçın'dan Kaymakam Güney'e veda yemeği

Son dakika haberine göre Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstanbul Zeytinburnu'na atanan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney'e veda yemeği verdi.

Son dakika haber: Başkan Yalçın'dan Kaymakam Güney'e veda yemeği
21.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:28

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İstanbul Zeytinburnu'na atanan Talas Kaymakamı Zekeriya Güney'e veda yemeği verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve ilçe protokolünün de katıldığı yemekte konuşan Başkan Yalçın, Kaymakam Güney'in 5,5 yıl Talas'ta güzel işler yaptığını söyledi.

"MÜLKİ AMİRDEN ÇOK BİR HAMİ OLARAK GÖRDÜK"

Başkan Yalçın, Kaymakam Güney'in görevi süresince kendilerine ağabeylik yaptığını belirterek, "Zekeriya Güney Valimiz ile 1,5 yıl çalışma imkanımız oldu. Heyecanlı çalıştık. Bir kere pandemi döneminde beraberdik. Bu, unutulacak gibi değil. Şehrimize vali yardımcısı olarak ve kaymakam olarak görev yaptığı süre içerisinde mülki amirden çok, bir hami, bir ağabey, bir dost olarak kendisini gördük. Hepimizin üzerinde hakkı büyük. Bunu içtenlikle söylüyorum, hiçbir zaman unutamayacağız. Kendilerinden biz razıyız, Allah da razı olsun. Kayseri de razı, Talas da razı. Değerli hanımefendi de başta şehit aileleri olmak üzere diğer risk grubu ailelere kol kanat gerdiler. Haklarını helal etsinler. Görev sürelerince yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine minnettarız. Bundan sonraki görevlerinde de üstün başarılar diliyorum." dedi.

Zeytinburnu'na atanan Kaymakam Güney de, meslekte 27. yılını yaşadığını ifade ederek görev yaptığı her yerde güzel dostluklar kurduklarını kaydetti.

"ZEYTİNBURNU KAPISI SİZE HER ZAMAN AÇIK"

Kaymakam Güney, meslek hayatında en uzun süre Talas'ta görev yaptığını anlatarak, "Bunun 4 yılını 15 Temmuz sürecinden sonra vali yardımcısı olarak geçirdim. Biraz yorulduk ama bu bizim için tatlı bir yorgunluk oldu. Aslolan ülkemiz insanlarına hizmet etmek. Ben buradan güzel duygular ve dostluklarla ayrılıyorum. Zeytinburnu'nda kapımız sizlere her zaman açık. Hepinize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, Kaymakam Güney'e şehre emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Yalçın, programın sonunda Kaymakam Güney'e el dokuması bir halı hediye etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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