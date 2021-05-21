Son dakika haber: Başkan Geylani: "Tatvan tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşuyor"
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Son dakika haber: Başkan Geylani: "Tatvan tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşuyor"

Son dakika haber: Başkan Geylani: 'Tatvan tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşuyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haber: BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, birçok projenin 2021 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, birçok projenin 2021 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Tatvan Belediyesine ait mesire alanında gazetecilerle bir araya gelen Belediye Başkanı M. Emin Geylani, "Tatvan'da birçok projeyi bu yılbaşı itibariyle hayata geçirdik. Bir yıl içersinde tamamlamayı düşündüğümüz ve 150 dönüm arazi üzerine kuracağımız mesire alanı içersinde şelale, amfi tiyatro, kapalı havuz alanı, at binme alanı, basketbol, semt, voleybol sahaları, gençler için tırmanma parkuru, yel değirmenleri, su değirmeni, çocuk oyun alanları, piknik alanları, kamelyalar, bay ve bayanWC, mescit, çocuk emzirme odası, barbeküler, köprüler, yürüyüş alanları, otopark alanları olacak. Işıklandırmasını tamamladıktan sonra halkınıza büyük bir projeyi kazandırmış olacağız. Bunlarla birlikte Cumhuriyet Caddesi altyapı çalışması ve ışıklandırma çalışması, doğalgaz, yol yenileme çalışması, Gençlik ve Spor Bakanlığı çok amaçlı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, amatör kulüpleri için antrenman sahası, gençlik merkezi, kapalı tenis kortu ve kapalı basketbol sahası, kadın ve çocuklar için kültür evi ve spor merkezi, açık ve kapalı tenis kortu, 10 adet semt sahası, 25 adet basketbol sahası, Nemrut Kayak Merkezi'nin modernize edilmesi, Karatay Belediyesi'nin park yapımı, yaşam merkezi, millet bahçesi projesi, pazar yeri, iskele yapımları ve mevcut iskelenin büyütülmesi, Pınarbaşı ve Esentepe mahalleleri semt sahası, organize sanayi, yeni mezbahane, şehir mezarlığı, güneş enerjisi sistemi (ges) ve seyir terası projelerini bu bir yıllık süre zarfında büyük bir kısmını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Tatvan tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşuyor" dedi. - BİTLİS

Son dakika haber: Başkan Geylani: 'Tatvan tarihinin en büyük yatırımlarına kavuşuyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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