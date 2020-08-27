İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
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İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü

Antalya'da bir oto yıkamacıda işe başlayan işçi, ilk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçiden geriye ise terliği kaldı.

27.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:21

Antalya'da bir oto yıkamacıda, ilk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken ayağının kayması sonucu beton zemine düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşçinin hayatını kaybettiği yerde sadece terliğinin kalması ise görenleri duygulandırdı.

BASINÇLI SU TABANCASIYLA BEZLERİ YIKAMAK İSTEDİ

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Sabah iş yerini açan görevliden sonra, 18 yaşındaki Aziz Özkan da otomobiliyle içeri girdi. Otomobilini park eden Özkan, yıkama bölümündeki basınçlı su tabancasıyla, yere serdiği bezleri yıkmak istedi.

İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü

BETON ZEMİNE DÜŞÜP ÖLDÜ

Tabancanın basıncıyla ayağı kayan Özkan, beton zemine sert bir şekilde düştü. Olayı gören görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özkan'ı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Özkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü

GERİYE SADECE TERLİĞİ KALDI

Olay yerinde ise Aziz Özkan'ın terliği kaldı. Özkan'ın, işletme sahibinin uzaktan akrabası olduğu ve bugün ilk kez çalışacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
ERHAN: Nerden düşüyor Allah aşkına bez yıkarken sanki on katlı bina , inandırıcı gelmiyor
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BEHCET: Zavallı çocuk iş bulduğu için kim bilir ne kadar sevinmiştir
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