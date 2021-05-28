Son dakika haber! Bartın-Kurucaşile yolunun 15 kilometrelik bölümü açılış için gün sayıyor
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Son dakika haber! Bartın-Kurucaşile yolunun 15 kilometrelik bölümü açılış için gün sayıyor

Anadolu Ajansı / Selim Bostancı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolunun tamamlanan 3 tünel, 1 viyadük ve 5 köprünün bulunduğu 15 kilometrelik bölümünün haziran ayında açılması planlanıyor.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolunun tamamlanan 3 tünel, 1 viyadük ve 5 köprünün bulunduğu 15 kilometrelik bölümünün haziran ayında açılması planlanıyor.

Yapımına 2013'te başlanan Bartın-Kurucaşile yolunda tünel, viyadük ve köprülerin inşaatı sürüyor.

Ulaşıma 2014'te açılan 1100 metre uzunluğundaki Çakraz-Avara T1 tünelinin ardından 1600 metrelik Cumayanı T2 tüneli ile 2 bin 350 metrelik Dizlermezeci-Meydan T3 tüneli de tamamlandı. 4 bin 600 metrelik Karaman-Tekkeönü T4 tüneli ile 3 bin 100 metrelik Tekkeönü-Kurucaşile T5 tünelinde çalışmalar devam ederken, yolun 15 kilometrelik bölümünün haziran ayında hizmete sunulması öngörülüyor.

Bölgede turizm, sanayi ve tarım sektörünün gelişmesine de katkı sunacak çalışmalar tamamlandığında 30 kilometrelik dağlık ve virajlı kısmı, 13,5 kilometrelik 5 tünel, 2 viyadük ve 10 köprüyle geçilecek. 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolu, yaklaşık 45 kilometreye düşecek ve 1,5 saatte ulaşılan ilçeye 20-25 dakikada varılabilecek.

"Devasa bir proje hayata geçiriliyor"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirine, engebeli ve dağlık bölgede devasa bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Bölgede ulaşımda rahatlama sağlanacağını belirten Tunç, "Muhtemelen haziran ayı içerisinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın salgının durumuna göre canlı bağlantı veya bizzat katılımıyla Bartın-Kurucaşile yolundaki 3 tünelin yer aldığı 15 kilometrelik bölümün açılışını yapacağız. Açılışını yapacağımız bölge, Çakraz-Avara T1 tüneli, Cumayanı T2 tüneli, Cumayanı viyadüğü ve Dizlermezeci-Meydan T3 tünelinin yer aldığı 15 kilometrelik bölümü kapsıyor. Yapımı devam eden 4 bin 600 metrelik Karaman-Tekkeönü T4 tüneli ile 3 bin 100 metrelik Tekkeönü-Kurucaşile T5 tünelini 2023 yılından önce tamamlayacağız." diye konuştu.

Son dakika haber! Bartın-Kurucaşile yolunun 15 kilometrelik bölümü açılış için gün sayıyor
Son dakika haber! Bartın-Kurucaşile yolunun 15 kilometrelik bölümü açılış için gün sayıyor
Son dakika haber! Bartın-Kurucaşile yolunun 15 kilometrelik bölümü açılış için gün sayıyor
Son dakika haber! Bartın-Kurucaşile yolunun 15 kilometrelik bölümü açılış için gün sayıyor
Son dakika haber! Bartın-Kurucaşile yolunun 15 kilometrelik bölümü açılış için gün sayıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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