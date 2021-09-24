Kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısı için tören düzenlendi

BARTIN (İHA) - Bartın'da otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada eşi ile birlikte hayatını kaybeden Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Uğur Özdemir (43) için emniyet binası önünde tören düzenlendi.

Bartın'ın Akmanlar mevkiinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir'in içinde bulunduğu otomobille çarpışırken feci kazada Bartın İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Uğur Özdemir ve eşi Emine Özdemir ile birlikte otobüs şoförü Halit Uğur hayatını kaybetti.

Komiser Yardımcısı Uğur Özdemir için Bartın İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi. Törene Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Özdemir'in mesai arkadaşları ve aile bireyleri katıldı.

Özdemir'in Türk bayrağına sarılı naaşı Emniyet Müdürlüğü binasına getirildi. Bartın İl Müftüsü Abdulcelil Çakar tarafından okunan duanın ardından Komiser Yardımcısı Uğur Özdemir'in cenazesi memleketi Bolu'nun Mudurnu ilçesine gönderildi.

Trafik kazasında eşi ile birlikte hayatını kaybeden Komiser Yardımcısı Uğur Özdemir'in Bolu'nun Mudurnu ilçesinde akrabalarının cenaze törenine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. - BARTIN