Son dakika haber! Bartın'da tarım aracı devrildi: 1 ölü, 5 Bir son dakika haberine göre Bartın'da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bartın'da "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Akbaş köyü istikametinden Kozcağız istikametine giden Serkan A. idaresindeki tarım aracı devrildi. Kazada, Serkan A. ile birlikte aynı aileden Azize A, Kezban A., Hasan A., Defne A. ile Hatice A. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice A. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA