4 gündür Bartın'da aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu

Bartın'da 11 Ağustos'ta sel sularına kapılıp kaybolan 84 yaşındaki Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeninin evinin 600 metre uzağında olduğu ortaya çıktı.

Ulus ilçesine bağlı Akörensöküler köyünde, 4 gün önce selin evini yıkması sonucu sulara kapılarak, kaybolan Arife Ünal'ın cansız bedeni bulundu. Ünal'ın kayaların arasında sıkışmış cansız bedenine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ KAYALIKLARA SIKIŞMIŞ

4 gündür aranan 84 yaşındaki kadından acı haber geldi. Talihsiz kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzaklıktaki kayalıklara sıkışmış halde bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Sualtı Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve askeri personel, Kumluca beldesi Akörensöküler köyünde 11 Ağustos'ta sel nedeniyle evi yıkılan ve bu sırada sulara kapılan Arife Ünal'ın bulunması için yaklaşık 4 gündür yoğun çaba harcadı.

YAKINLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Cenaze ambulansla Ulus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyük üzüntü yaşayan Ünal'ın yakınlarını bölgede görevli ekipler teselli etti.

OĞLU ACI DOLU ANLARI ANLATMIŞTI

Arife ninenin oğlu Abdurrahman Ünal yaşananları şöyle anlatmıştı:

"Hanım, annem ve ben beraberdik. Hanım çıktı, biz kaçmaya zaman bulamadık. Su basınca annemle ikimiz ahıra düştük. Ahırdan sonra kendimi kurtarmaya çalıştım. Sonra annem bir şey yapamadı, karanlık olduğundan. Ev buradaydı, bir odada yanında vardı."

Arife Ünal'ın oğlu Abdurrahman Ünal

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük