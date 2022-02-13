Bartholomeos: Savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ediyorum

Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin saat 09.30 sıralarında başladı. Ayine İstanbul Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, diplomatik temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Ayin için gelenler kilisenin girişinde bulunan alanda mum yakıp dua etti. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi ve dualar edildi. Ayinin ardından Bartholomeos Ukrayna'da yaşanan gerilim ile ilgili konuşma yaptı. Bartholomeos savaş söylentilerinin sona ermesi için dua ettiğini ifade etti. Bartholomeus Avrupa'daki olası bir savaşın kazananının olmayacağını da dile getirdi.

Ayine katılanlar ayinin ardından kilisenin önünde fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sırasında Türk bayrağı ve Ukrayna bayrağı açıldı.