Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
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Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangını kontrol altına almak çalışmalarını sürdürüyor.

19.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:20

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Balcılar mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Şeytan Sofrası'nın eteğindeki Balcılar mevkisinde yer alan orman alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yerleşim yerlerine yakın bölgedeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

YANGINA HIZLI ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLDİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi. Bölgede çok sayıda ekibin çalıştığını anlatan Vali Şıldak, "Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz, şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmiyor. Bölgede yoğun rüzgar var." dedi. Şıldak, yangın bölgesine hareket ettiğini, bölgede incelemelerin ardından net bilgilerin edinileceğini kaydetti.

Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor
Balıkesir Ayvalık'ta orman yangını çıktı! İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor

Kaynak: AA

AA Editörü - Erdinç Aksoy
Erdinç Aksoy
AA Editörü
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