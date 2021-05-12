Son dakika haber! Baklava kuyruğunda işletme sahibi ile polis arasında gergin anlar

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de bir tatlıcı önünde 2 gündür oluşan uzun kuyruk devam ederken, polis ekipleri yapılan uyarılar dikkate alınmadığı gerekçesi ile işletme sahibine hakkında cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de bir tatlıcı önünde 2 gündür oluşan uzun kuyruk devam ederken, polis ekipleri yapılan uyarılar dikkate alınmadığı gerekçesi ile işletme sahibine hakkında cezai işlem uygulandı. Cezaya sinirlenen işletme sahibi ile polis arasında gergin anlar yaşandı.

Kırım Caddesi'ndeki bir tatlıcının yan sokağı boyunca dün olduğu gibi bugün de yüzlerce kişinin oluşan kuyruk adeta koronavirüsü unutturdu. Tatlı alabilmek için bazı vatandaşların sahurdan itibaren sıraya girdiği işletme önünde, sosyal mesafe açısından tedirgin eden görüntülere neden oldu. Polis ekiplerinin oluşan kalabalığı sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunduğu gözlendi. Polis, uyarılarına rağmen manzaranın değişmemesi üzerine işletme sahibine, işletme içinde ve çevresinde sosyal mesafeyi sağlamadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

"Biz buraya her gün eleman dikemeyiz"

Cezai işlem uygulanan işletme sahibi duruma sinirlenerek polise tepki gösterdi. Elemanlarının kalabalığı uyardığını iddia eden işletme sahibi, "Her müşterinin başına adam dikemem. Zaten elemanlarımız dolaşıyor, isterseniz sorabilirsiniz." diye konuştu.

"Bu baklava için bisikletle 5 kilometre geldim"

Dört saattir baklavacı önünde beklediğini belirten İlyas Yılmaz ise tatlı için 5 kilometrelik yolu bisikletiyle geldiğini söyledi. Oluşan kalabalıktan virüsün yayılacağından endişe duyan Yılmaz, "4 saattir bekliyoruz. Damak lezzeti var. Beğendik, hoşumuza gitti. Gerçekten beğendiğim için girdiğim sıraya da değiyor. Şuan tatlı bitti desinler, çeker giderim benim için problem yok. Tatlı için Tepebaşı'ndan yani yaklaşık 5 kilometre yolu bisikletle geliyorum. Şu kalabalıktan korona bile çıkar. Zaten iç içe duruyoruz" diye konuştu.

"Millet duydukça kalabalıklaşıyor"

Baklava kuyruğunda sabah erken saatlerden beri beklediğini söyleyen Salih Ergün, kuyruğun neden bu kadar çok uzun olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Burada 08.30'dan beri bekliyorum. Baklava hem ucuz, hem de güzel o yüzden herkes sırada bekliyor. Tek şube olduğu için bu kadar kuyruk oluşuyor. Millet duydukça kalabalıklaşıyor."

Metrelerce uzun kuyrukta 2 kilo baklava için bekleyen Nuran Kalay, baklavanın yetmeyeceğini söylemelerine rağmen beklediğin ifade etti. Nurhan Kalay, "Ben saat 10'dan beri bekliyorum. Sabah 6'da ve sahurdan sonra gelenler varmış. Bize bekleyin dediler. Kimisi de beklemeyin tatlı yetmeyecek diyor. Bekliyoruz şimdilik. İşe gidesiye kadarda bekleyeceğim" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı