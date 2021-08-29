Son dakika haber! Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi
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Son dakika haber! Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika haber! Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Sarp Özer - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasında video telekonferans görüşmesi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasında video telekonferans görüşmesi gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile görüştü.

Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Akar ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşlarıyla video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
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Son dakika haber! Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi - Haberler
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