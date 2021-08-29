Son dakika haber! Bakanlar Akar ve Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşları ile video telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye arasında video telekonferans görüşmesi gerçekleştirildi.