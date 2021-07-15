Son dakika haber... Bakan yardımcılıklarına atama kararları Resmi Gazete'de
Edinilen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Fatma Öncü atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Mehmet Hamdi Yıldırım atandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı