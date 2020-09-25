Son dakika haber | Bakan Varank: "(Kobani soruşturması) Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması...
25.09.2020 12:11 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:14
Son dakika haberleri: Bakan Varank: "(Kobani soruşturması) Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız"
Bakan Varank: " (Kobani soruşturması) Türkiye'yi terör iklimiyle dize getirme planının ilk aşaması olan 6-8 Ekim olaylarını, bu ihaneti asla unutmayız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı