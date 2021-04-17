Son dakika haber... Bakan Varank aşı gönüllüsü oluyor
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Son dakika haber... Bakan Varank aşı gönüllüsü oluyor

Son dakika haber... Bakan Varank aşı gönüllüsü oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz 1 aşamasına katılmak için Ankara Onkoloji Hastanesinde müşahede altına alındı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz 1 aşamasına katılmak için Ankara Onkoloji Hastanesinde müşahede altına alındı.

Covid-19'a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırma Merkezine geldi. Bakan Varank'a Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ile Klinik Araştırma Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Halil Kara eşlik etti. Kan testleri, EKG dahil klinik parametreleri takip edilen Bakan Varank'a akşam saatlerinde ilk doz aşının uygulanacağı öğrenildi. Geceyi hastanede geçirecek olan Varank'ın yarın taburcu edilmesi bekleniyor.

Subkutan enjeksiyonu

Türkiye'de uygulamaya başlanan aşıların aksine VLP aşısı, subkutan enjeksiyonu yöntemiyle koldan kas içine değil deri altına yapılacak. Bakan Varank, 21 gün sonra ikinci doz aşıyı alacak.

İnsan denemelerine 36 kişi katılıyor

ODTÜ'den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri, 18 artı 18'lik biri düşük diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6'sı plasebo. Yani, içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor.

Faz 2'si İngiliz varyantına uygun

Bakan Varank ve TÜBİTAK Başkanı Mandal dışındaki gönüllülerin isimleri gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği hakkında bilgi sahibi olamıyor. Gürsel çiftinin inovatif aşı adayının Haziran'da Faz 2'ye, Ağustos'ta da Faz 3'e geçmesi bekleniyor. Yerli VLP aşı adayının Faz 2 çalışması, İngiliz varyantına göre hazırladı.

Dünyada sayılı, Türkiye'de tek

Dünyada sayılı, TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta da DSÖ'nün Covid-19 aşı adayları listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya geçen 4'üncü aşı adayı oldu.

Üretim üssü Gebze

Varank, Mayda ve İhsan Gürsel hocaların çalışmalarını yerinde görmek amacıyla Ocak ayında Nobel İlaç'ın Gebze TÜBİTAK Marmara Teknokent'teki (MARTEK) Biyoteknolojik İlaç Tesisini ziyaret etmişti.

Virüsü taklit ediyor

VLP tipi aşılarda, geliştirilen virüs benzeri parçacıklar, virüsü enfeksiyon oluşturmayacak bir şekilde taklit ediyor. Bu parçacıklar bağışıklık tepkisi uyandırırken hastalığa da neden olmuyor.

4 proteinli aşı antijeni

Gürsel çiftinin geliştirdiği aşı adayının başka bir özelliği de diğer VLP aşılarından farkı olarak bu platformda virüsün 4 yapısal proteinini de aşı antijeni olarak kullanılıyor olması. Bu yönüyle dünyada klinik insan denemeleri fazına giren bir aşı adayı bulunmuyor. - ANKARA

Son dakika haber... Bakan Varank aşı gönüllüsü oluyor
Son dakika haber... Bakan Varank aşı gönüllüsü oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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