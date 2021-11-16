Son dakika haberi: Bakan Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık

Bakan Soylu: Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'de terörist sayısı artık çok az seviyelere düşmüştür. Şu anda Eren Operasyonları, toplam 5 bin 611 kahramanımız tarafından yürütülüyor. Hava şartlarına hiç bakmadan tüm kış boyunca sürdürülecektir. Terör örgütünü kıskıvrak yakaladık ve bir daha nefes alamayacak duruma getirmek istiyoruz" dedi.

Bakan Soylu ile Moğolistan Savunma Bakanı Saıkhanbayar Gursed başkanlığında bakanlıkta 'Türk-Moğol Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KEK) 9'uncu Dönem Toplantısı' yapıldı. Toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Moğolistan Ulusal Acil Durum Yönetimi Kurumu arasında, 'Acil Durum Yönetimi Alanında İş birliği Mümkün Mutabakat Zaptı Uygulama Planı' imzalandı.

Soylu, İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunu görüntüleyen İsrailli Mody ve Natali O. çifti ile yanlarındaki İhsan A.'nın tutuklanması ile ilgili de, "Birtakım çekimler yaparken Sayın Cumhurbaşkanı'mızın konutunu, ikametini de çekmişler. Sadece bununla da yetinmemişler aynı zamanda buraya yoğunlaşmışlar, bununla da yetinmemişler aynı zamanda işaretlemişler. Bunu orada gören güvenlik unsurları, meseleye müdahale etti. İş, eldeki bilgilerle savcılıklara intikal etti. Burada da savcılıklar kanun, hukuk çerçevesinde bir değerlendirme ortaya koydular, tutuklama gerçekleşti. Bundan sonrası süreç, mahkeme sürecidir. 'Siyasal ve askeri casusluk' suçu diyebileceğimiz bir değerlendirme var. Mahkemeler ilerleyen süreçte, kendi kararlarını vereceklerdir" dedi.