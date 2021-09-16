Bakan Soylu, KKTC'li mevkidaşı Evren ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Kutlu Evren ile görüştü.

Bakan Soylu, KKTC İçişleri Bakanı Evren ve beraberindeki heyeti bakanlıktaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.