Son dakika haber | Bakan Soylu Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
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Son dakika haber | Bakan Soylu Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Son dakika haber | Bakan Soylu Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İçişleri BakanıSüleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.

İçişleri BakanıSüleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile yaralanan Ali Yasin Ülger'in ailelerine ziyarette bulundu.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Ağustos'ta Altındağ'da yaşanan elim olayda hayatını kaybeden Emirhan Yalçın ile aynı olayda yaralanan Ali Yasin Ülger evlatlarımızın ailelerini ziyaret ettik. Ailelerimizin sabrına, vakarına minnettarız. Rabbim Emirhan'ımıza rahmet, Ali Yasin'imize acil şifalar nasip eylesin" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika haber | Bakan Soylu Ankara'da bıçaklı kavgada ölen Emirhan Yalçın'ın ailesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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