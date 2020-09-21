Son dakika haber... Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi
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Son dakika haber... Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi

Son dakika haberleri: Abdürrahim Karakoç ilkokulunda okula gelen öğrenciler Sınıftaki ilkokul öğrencilerinden görüntüler Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dersliği ziyaret etmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Etimesgut ilçesi Bağlıca Abdurrahim Karakoç ilkokulunda yüz yüze eğitim için okula...

21.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 21.09.2020 13:26

Abdürrahim Karakoç ilkokulunda okula gelen öğrenciler

Sınıftaki ilkokul öğrencilerinden görüntüler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dersliği ziyaret etmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Etimesgut ilçesi Bağlıca Abdurrahim Karakoç ilkokulunda yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi. Veliler ve öğretmenlerle sohbet eden Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunla uyum etkinliklerine de eşlik etti.

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Son dakika haber... Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için okula gelen öğrencilerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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