Bakan Ziya Selçuk: Telafi eğitimlerinde yeni dönem hazırlıkları tamamlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan bir video paylaşarak telafi eğitimlerinde yeni dönem için hazırlıkların tamamlandığını belirtti. Geçen yıldan hatırlatmalarla birlikte çocukları yeni döneme ısındıracak olan derslerin tarihi ve saati EBA'nın resmi sitesinden öğrenilebilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin telafi eğitimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Telafi eğitimlerinde yeni dönem için hazırlıkların tamamlandığını belirten Selçuk, eğitimlerin detayları için http://eba.gov.tr'ye işaret etti.

"TELAFİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR"

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr'de."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı