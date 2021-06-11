Son dakika haber... Bakan Selçuk'tan, Rektör Şenocak'a ziyaret

Son dakika yaşam haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Bakan Selçuk, Rektör Şenocak'ı ziyaret etti. Vali Erol Ayyıldız ile Odunpazarı Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin'in de hazır bulunduğu ziyaret basına kapalı gerçekleşti. Ziyaretin ardından Rektör Şenocak, Bakan Selçuk'a hediye takdim ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı