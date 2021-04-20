Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
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Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi

Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım alanlarının sulanması adına bölge halkının talep ettiği Şilan Barajı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile çalışmalara start verildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde tarım alanlarının sulanması adına bölge halkının talep ettiği Şilan Barajı için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile çalışmalara start verildi.

Geçtiğimiz günlerde Battalgazi ilçesine bağlı çok sayıda muhtar Ankara'da, AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Pakdemirli'den Şilan Barajının yapılacağı müjdesini alan bölge muhtarları bugün bahse konu su kaynağının da açıklama yaparak Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ettiler. Yaklaşık 30 muhtara adına konuşan Mehmet Nuri Alan, Battalgazi ilçesindeki tarımsal alanların sulama problemini çözme adına Bakan Pakdemirli'ye ilettikleri taleplerin olumlu karşılandığını söyleyerek, devam eden projeler ile ilgili de istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Yaygın, Yenice ve Beypınar göletlerinin yanı sıra Şilan Barajı projesi hakkında Bakan Pakdemirli'ye detaylı bilgiler aktardıklarını ifade eden Alan, projenin aynı zamanda Malatya'nın da içme suyuna alternatif kaynak olacağını dile getirdi.

Şuan Battalgazi'de sulama sorunu yaşandığını ve Şilan Barajı'nın hayata geçirilmesi ile bu sorunun büyük ölçüde tamamlanacağını kaydeden Alan, "Sayın Bakanımız Şilan Barajı konusunda hemen gerekli yerlere talimat vererek biran önce hayata geçirilmesini istedi. Kendilerine bölge halkımız adına teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizlere desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olarak sorunlarımızın çözümünde büyük katkı sunan AK Parti Malatya ve Battalgazi teşkilatına, Milletvekillerimize, Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada DSİ Elazığ Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde, şilan deresi üzerinde ölçüm ve değerlendirme çalışmalarına başladılar. - MALATYA

Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi
Son dakika haber! Bakan Pakdemirli'den Baraj müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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