Son dakika haber... Bakan Kurum, selden etkilenen Güce ilçesinde incelemelerde bulundu
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Son dakika haber... Bakan Kurum, selden etkilenen Güce ilçesinde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un havadan bölgeyi incelemesi Selden etkilenen bölgenin havadan görüntülenmesi Bakan Murat Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması Bakan Kurum'un hasar gören bölgeler hakkında bilgi alması Kurum'un yetkililere talimat vermesi Kurum'un vatandaşlar ile...

29.08.2020 21:32 | Son Güncelleme: 29.08.2020 21:39

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un havadan bölgeyi incelemesi

Selden etkilenen bölgenin havadan görüntülenmesi

Bakan Murat Kurum'un ilçede incelemelerde bulunması

Bakan Kurum'un hasar gören bölgeler hakkında bilgi alması

Kurum'un yetkililere talimat vermesi

Kurum'un vatandaşlar ile görüşmesi

Bakan Kurum'un inceleme yaptığı bölgede heyelan meydana gelmesi

Risk altında bulunan binanın görüntülenmesi

Bakan Kurum'un alanda incelemelerde bulunması GİRESUN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun'da selden etkilenen Güce ilçesinde incelemelerde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Bakan Kurum, selden etkilenen Güce ilçesinde incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

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