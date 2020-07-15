Son dakika haber | Bakan Kurum: "Rize'ye 278 kilogram yağış düştü"
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Son dakika haber | Bakan Kurum: "Rize'ye 278 kilogram yağış düştü"

Son dakika haberi: Bakan Kurum: "Rize'ye 278 kilogram yağış düştü" -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: -"Çayeli ilçemiz ve Madenli beldemizde 4 yapı 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda" -"Madenli beldemizde 250 konut yapmayı kararlaştırdık" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'deki selde 278...

15.07.2020 17:40 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:49

Bakan Kurum: "Rize'ye 278 kilogram yağış düştü"

-Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

- "Çayeli ilçemiz ve Madenli beldemizde 4 yapı 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda"

-"Madenli beldemizde 250 konut yapmayı kararlaştırdık"

RİZE - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'deki selde 278 kilogram yağış düştüğünü belirterek, "Dere güzergahı üzerinde bulunan 4 tane yapımız var, bu yapıların bugün itibariyle boşaltma sürecini yapıyoruz. Madenli beldemizde 250 konut yapmayı kararlaştırdık. Dere güzergahında bulunan yapıları da bu konutlara taşımak sureti ile vatandaşımızın yanında olacağız" dedi.

Rize'nin Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesinde meydana gelen sellerde hayatını kaybeden Havva Tüysüz'ün cenazesine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sonrasında sel ve afet bölgelerini inceledi. İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, dere yatağındaki 4 binanın tahliyesine karar verdiklerini dile getirdi. Bakan Kurum, "Hem Rize'miz de hem Artvin Yusufeli'de yaşanan seller sebebiyle 6 vatandaşımızı kaybettik, yaralı vatandaşlarımız var. Şuan itibari ile Artvin ve Rize'de ulaşamadığımız hiç bir vatandaşımız kalmadı. Bu çerçevede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak sarmak sureti ile bu selden ve heyelandan şehrimizi en az etkileyecek şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz tespitlerde Çayeli ilçemiz ve Madenli beldemizde 4 yapı 20 iş yeri afetten etkilenmiş durumda. Madenli ilçemizde altyapı ve yollarımıza ilişkin ciddi hasarlar meydana gelmiş durumda. Çayeli ilçemizde Şairler Deresi diye bilinen derenin denizle birleştiği noktadaki köprü ve dere güzergahında incelemelerde bulunduk. Burada selden etkilen vatandaşlarımızın iş yerlerini ziyaret ettik. Valiliğimiz koordinasyonunda şu kararı aldık; dere güzergahı üzerinde bulunan 4 tane yapımız var, bu yapıların bugün itibariyle boşaltma sürecini yapıyoruz. Kaymakamlığımıza ve belediyemize gerekli talimatları verdik ve buradaki binaları bulunduğu alandan kaldırıyoruz. Şairler deremizdeki köprümüzün ıslahını yapıyoruz. Normalde 50-60 kilogram yağışın düştüğü miktar buyken 278 kilogram yağış düştü. Bu yağıştan sonra burada sonraki oluşabilecek sellerde vatandaşımızın etkilenmemesi adına bu binaları kaldırıyoruz ve bu alanı kamulaştırıyoruz. Buradaki vatandaşlara taşınma süresinde 5 bin liralık kira yardımı, esnafımıza da 10 bin lira taşınma desteğini Valiliğimiz kanalı ile vereceğiz" dedi.

Bakan Kurum Madenli'de dere güzergahındaki ortalama 250 konutun boşaltılarak yeni yapılacak rezerv binalara vatandaşların taşınacağını dile getirerek "Bugün de madenli beldemizde 250 konut yapmayı kararlaştırdık. Dere güzergahında bulunan yapıları da bu konutlara taşımak sureti ile vatandaşımızın yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haber | Bakan Kurum: 'Rize'ye 278 kilogram yağış düştü'

Kaynak: İHA

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