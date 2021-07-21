Son dakika haber... Bakan Ersoy: " Halk plajı projesi genişleyerek devam edecek"

Son dakika haberine göre - Bakan Ersoy: " Halk plajı projesi genişleyerek devam edecek" Bakan Ersoy, Antalya'da taksi durağında esnafla bayramlaştı Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Alacasu koyu ihalesinin iptal edilmesini bekliyoruz" " Halk plajları 5 yıldız konforunda ve yeme içme ünitelerinin...

- Bakan Ersoy: " Halk plajı projesi genişleyerek devam edecek"

Bakan Ersoy, Antalya'da taksi durağında esnafla bayramlaştı

Kültür ve Turizm bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Alacasu koyu ihalesinin iptal edilmesini bekliyoruz"

" Halk plajları 5 yıldız konforunda ve yeme içme ünitelerinin fiyatlarının piyasayla kıyaslandığında çok çok cüzi miktarda"

ANTALYA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ücretsiz halk plajı projesinin genişleyerek devam edeceğini ve birkaç yıla kadar halk plajıyla ilgili sıkıntı kalmayacağını söyledi. Ersoy, geçtiğimiz günlerde ihale edilen Kemer Alacasu Koyu ile ilgili bakanlık olarak itirazda bulunduklarını ve ihalenin iptal edilmesini beklediğini belirterek "Orası 1. derece arkeolojik sit alanı. Konuyla ilgili bakan beyle de görüşüyorum, diye konuştu.

Halk plajı uygulaması sürecek sahilde sorun kalmayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kurban Bayramını geçirdiği Kemer'de otel yakınındaki taksi durağını ziyaret ederek esnafla bayramlaştı. Bakan Ersoy ziyaret sırasında bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ücretsiz halk plajları ve geçtiğimiz günlerde ihale ile işletmesi bir firmaya verilen Kemer Alacasu Koyu hakkında açıklamalarda bulundu. Çamyuva'daki ücretsiz halk plajı uygulamasının çok beğenildiğini ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye genelinde 2019 yılında Bodrum'dan başladıklarını belirterek geçen sene Belek Kadriye Bölgesinin ardından, bu sene Manavgat, Çamyuva ve Marmaris'te tesislerini açtıklarını bu konuda yoğun çalıştıklarını söyledi.

Sahiller bize geçecek, ikinci bant-birinci bant tartışması bitecek

Kemer'de ikinci bant yerleşimin yoğun olduğunu söyleyen Mehmet Nuri Ersoy, "İkinci bantta oteller de yoğun ve sahillerde hep bir tartışma çıkıyordu. Biz Orman Bakanlığı'ndan kalan alanların tamamının bize devrini istedik. Devirleri yapılıyor. Sadece Beldibi'nde değil, Tekirova'ya kadar hat üzerinde aşamalı olarak bir çok halk plajı yapılacak. Kemer kıyı bandında artık plajla ilgili bir sıkıntı olmayacak. Halk plajları 5 yıldız konforunda ancak yeme içme ünitelerinin fiyatlarının piyasayla kıyaslandığında çok çok cüzi olduğunu böylece bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığını söyledi. Bakan Ersoy, önümüzdeki yıl sadece Kemer bandında değil Lara bandında da çalışmaların süreceğini, birkaç yıl sonra Antalya bandında halk plajıyla ilgili sıkıntı kalmayacağını kaydetti.

Alacasu koyu ihalesine itiraz ettik

Geçtiğimiz günlerde ihale edilen Alacasu Koyu ile ilgili soruyu da yanıtlayan Ersoy, bu konuda itirazda bulunduklarını ve büyük ihtimalle ihalenin iptal edileceğini belirtti. Burada yaşayan insanların denize girebileceği piknik yapabileceği bir tek Alacasu Koyu'nun kaldığını söyleyen vatandaşlara, Alacasu'nun ihaleye verilmesini isteyip istemediklerini sordu. "İstemiyoruz" cevabını alan bakan, "Net bir şekilde söyleyin o zaman? Herkes duysun işte. Milli Parklar Genel Müdürlüğü de duysun istenmiyor diye" şeklinde konuştu.

Arkeoloji sit alanında yapılaşma mümkün değil

Kültür ve Turizm Bakanı, geçmişte Çamyuva Belediyesi'nin Alacasu Koyu'na talip olduğunu ancak bir kısmının doğal, diğer kısmının arkeolojik koruma altında olduğu gerekçesiyle reddedildiğini hatırlatan gazetecilere, " Ben çok net biçimde söylüyorum. Birinci derece arkeolojik sit. Biz gerekli itirazımızı yaptık, ben açılacağını düşünmüyorum. İhalenin iptal olacağını düşünüyorum. Daha net söyleyemem. Orası kimseye verilemez. Biz gerekli uyarılarımızı yazılı itirazlarımızı yaptık. Ben bakanımızla da görüşüyorum zaten bu konuyu. İptal edileceğini düşünüyorum" diye cevap verdi. Bakan Ersoy, halkın söz konusu alanı halen kullandığı ve ihtiyaçlarını giderecekleri tuvalet gibi yerler bulunmadığı konusundaki soruya ise "Ben bizim bakanlığımızı ilgilendiren kısmıyla ilgili konuşabilirim dediğim gibi birinci derece arkeolojik sit. Birinci derece arkeolojik sitlerde de yapılaşma mümkün değil. Biz gerekli uyarıları da yapıyoruz şu anda" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanım Türk