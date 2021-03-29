Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
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Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Son dakika haberi: Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Resmi temaslar kapsamında Tacikistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'la görüştük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Tacikistan'ı ziyaret edecek ve İşbirliği Konseyi 1.Toplantısı yapılacak. Antalya Diploması Forumu toplantısında kendisini görmekten memnun olacağız. İlişkilerimiz Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde her alanda gelişiyor" ifadelerini kullandı.


Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
Son dakika haber: Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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