Son dakika haber! Bakan Albayrak 4'üncü kez baba oldu
Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.
30.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:46
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
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Kaynak: İHA