Bağcılar'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı
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Bağcılar'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya - Haberler | Güncel

Bağcılar'da çok sayıda silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da çok sayıda silah ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kurusıkı tabancaları kurduğu atölyede gerçek silahlara dönüştürdüğünü ve sattığını belirledi.

Çınar Mahallesi'ndeki atölyeye baskın düzenleyen polis, çok sayıda kurusıkı tabancadan gerçek silaha dönüştürülmüş satışa hazır silah, çok sayıda kurusıkı tabanca, mermi, tabancalara ait şarjör ve silah üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Bağcılar'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı
Bağcılar'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı
Bağcılar'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı
Bağcılar'da kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştüren kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Alperen Kaya

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