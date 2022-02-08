Son dakika haber... Bağcılar'da deprem riski taşıyan Ece Sitesi kentsel dönüşüme alındı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da deprem riski taşıyan 327 bağımsız birimin bulunduğu Ece Sitesi, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, riskli alan ilan edilen Yenimahalle'deki Ece Sitesi'nin sakinleri, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile belediyenin konferans salonunda bir araya geldi.

Çağırıcı toplantıda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında yapılacak dairelerin büyüklükleri, kat sayıları ve mimari proje örneklerine ilişkin detayları açıkladı.

Deprem riski taşıyan 327 bağımsız birimin yer aldığı site ve çevresindeki toplam 11 bin 400 metrekarelik bölgenin kentsel dönüşüme alındığını aktaran Çağırıcı, proje bölgesinin yüzde 60'ını peyzaj ve otopark olmak üzere modern bir yaşam alanına dönüştürüleceğini bildirdi.

Kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarının yerinde dönüşüm olduğunu belirten Çağırıcı, "Mevcut mülk sahiplerinin yeni dairelerine kavuşması için 2 yıl kira desteğiyle birlikte yapılacak artı ödemeyle 15 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak. Ayrıca dikey yapılaşmadan kaçınarak neredeyse aynı yoğunlukta sosyal bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda hayata geçirilmesi beklenen projede, 6 katlı, 9 bloktan oluşan toplam 380 bağımsız birim inşa edilecek.