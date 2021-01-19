Son dakika haber | Bağ evine giren hırsızlar yakalandı
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Son dakika haber | Bağ evine giren hırsızlar yakalandı

19.01.2021 17:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:35
Son dakika haber | Bağ evine giren hırsızlar yakalandı

Bir son dakika haberine göre BURSA'da bir bağ evinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

BURSA'da bir bağ evinden hırsızlık yapan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. 

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Atariye Mahallesi'ndeki bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayının ardından soruşturma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Okan E. (31), Feridun D.(27), İsmail D.(30) ve Eray İ. (29) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte çaldıkları 2 av tüfeği, 1 televizyon,1 köstekli saat, 500 fişek, 1 kaset çalar, 1 plak çalar ile 500 dolar ve 4000 TL ele geçirildi.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Okan E., Feridun D. ve İsmail D. tutuklandı. Eray İ. ise, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

 


- Mustafakemalpaşa
Son dakika haber | Bağ evine giren hırsızlar yakalandı
Son dakika haber | Bağ evine giren hırsızlar yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan ÖZHAN

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