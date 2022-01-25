Son dakika haber... Babası eşini öldürdü, o da duruşma sonrası ağabeyini

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - AKSARAY'da Muammer Çınar (53), eşi Döndü Çınar'ı (45) öldüren babası Cemal Çınar'ın (90) yargılandığı dava sonrası, adliye önünde ağabeyi Mustafa Çınar'ı (56) tüfekle vurdu. Saldırıda Mustafa Çınar ölürken, Muammer Çınar gözaltına alındı.

Cemal Çınar, aynı evde oturduğu kızı Gülsever E. (65) ile aracıyla 2 Nisan 2021'de Laleli Mahallesi 4565 Sokak'taki evine döndü. Bu sırada yanlarına Cemal Çınar'ın aynı sokakta oturan oğulları Muammer Çınar ve Mustafa Çınar geldi. İddiaya göre, babayla oğulları arasında, evin arkasındaki miras kalan 2 hektar arazinin satışı konusunda tartışma çıktı. Tartışma büyürken, kavgaya Muammer Çınar'ın eşi Döndü Çınar, oğulları Mustafa Çınar (28) ve Süleyman Çınar (18) da katıldı. Sopa ve bıçakların da kullanıldığı kavgada Cemal Çınar, kendisini savunmak için rastgele salladığı bıçağını, gelini Döndü Çınar'a sapladı. Kavga, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.