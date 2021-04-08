Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı
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Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Zeytinköy Mahallesi'nde baba ve oğlu otomatik tüfek ile yaklaşık 16 el ateş edilerek evinin önünde öldürüldü. Cinayetlerin zanlısı olduğu tahmin edilen ve yakınlarını arayıp iki kişiyi öldürdüğünü söyleyen M.D ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Dün gece saatlerinde yaşanan olayda cinayet şüphelisi ve aynı zamanda öldürülen baba oğlun oturduğu eve komşu olan M.D. isimli şahıs, yakınlarına giderek iki kişiyi öldürdüğünü söyledi ve ardından kayıplara karıştı.

İKİSİNİN CESEDİNİ BULDULAR

M.D.'nin yakınları tarafından olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine sabah saatlerinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine gittiklerinde Zeytinköy Mahallesi Göçebelen mevkiinde aslen İstanbullu oldukları öğrenilen baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedi ile karşılaştı.

Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Baba ve oğlunun evin ön bölümünde cansız bedenleri bulunmasının ardından olay yerine 112 Ambulans ekipleri sevk edildi. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler olay yerini güvenlik şeridi ile kapatırken, olay yerine otopsi için savcı, jandarma olay yeri inceleme ekipleri geldi. Savcılık ilk işleminin ardından jandarma ekipleri evin çevresinde ve içinde çalışma yaptı.

FİRARİ ZANLI ARANIYOR

Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi M.D.'nin arama çalışmaları devam ederken, olay yerinde yaklaşık 16 adet kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Baba ve oğluna kurşun yağdıran komşu, kayıplara karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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