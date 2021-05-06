Azez'de iftar öncesi bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısında 5 sivil yaralandı
Türkiye-Suriye sınırında muhaliflerin kontrolünde yer alan Azez ilçesindeki Babusselam Kampı'na bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 5 sivil yaralandı. Dün de Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde yer alan Afrin'e saldırı düzenlenmiş ve 5 çocuk yaralanmıştı.
Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan ve Türkiye sınırına 2 kilometre mesafede bulunan Babusselam Kampı girişinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Saldırıda 5 sivil yaralanırken çevrede maddi hasar oluştu.
Yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi.
İLK İNCELEME PKK'YI İŞARET EDİYOR
Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
DÜN DE 5 ÇOCUK YARALANMIŞTI
Dün de iftar öncesi Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 5 çocuk yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan