Son dakika haber... Azerbaycan, Ermenistan'a silah gönderen Rusya'ya rahatsızlığını iletti
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Son dakika haber... Azerbaycan, Ermenistan'a silah gönderen Rusya'ya rahatsızlığını iletti

Son dakika gündem haberine göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'dan Ermenistan'a askeri kargo taşımacılığının artmasından duyulan rahatsızlığı iletti.

Son dakika haber... Azerbaycan, Ermenistan'a silah gönderen Rusya'ya rahatsızlığını iletti
13.08.2020 11:17 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:20

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, Rusya'dan Ermenistan'a askeri kargo taşımacılığının artmasından duyulan rahatsızlığı iletti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam gerçekleştirilen görüşmede Aliyev, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 12-16 Temmuz'da yaşanan çatışmalar konusunda bilgi verdi.

Ermenistan'ın saldırısında Azerbaycan askerlerinin ve sivillerin yaşamını yitirdiğini Putin'e hatırlatan Aliyev, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerine açılan ateş sonucu çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Aliyev, Ermenistan'ın bu saldırısının asıl amacının Ermenistan-Azerbaycan çatışmasına üçüncü tarafları da dahil etmek olduğunu kaydetti.

Çatışmalar sona erdikten hemen sonra Rusya'dan Kazakistan, Türkmenistan ve İran hava sahası kullanılarak Ermenistan'a 400 tondan fazla askeri yük gönderildiğini bildiren Aliyev, Putin'i aramasının başlıca amacının bu durumu açığa kavuşturmak olduğunu ifade etti.

Aliyev, Rusya'dan Ermenistan'a askeri kargo taşımacılığının artmasının Azerbaycan toplumunda endişelere ve ciddi sorulara yol açtığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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