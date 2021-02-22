Son dakika haber... Ayvalık'ta sahte içki operasyonu

Son dakika gündem haberine göre BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir evde 182 litre sahte içki ele geçirildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir evde 182 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde sahte içki imal edildiği belirlenen eve operasyon düzenledi. Evde 55 litre etil alkol ile 65 litre sahte votka, 20 litre sahte viski, 42 litre sahte rakı olmak üzere toplam 182 litre sahte içki ele geçirildi. 234 boş şişe, 2 bin 300 kapak ve 2 huninin de bulunduğu evin sahibi M.M.U. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya