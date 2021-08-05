Son dakika haber | Aydın'da Yangın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Son dakika haber | Aydın'da Yangın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Son dakika haber | Aydın'da Yangın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Son günlerde yaşanan orman yangınlarının ardından Aydın'da, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Yangın Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Son günlerde yaşanan orman yangınlarının ardından Aydın'da, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında Yangın Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Ülke genelindeki birçok noktada yaşanan orman yangınları ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Aydın'da Yangın Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki kurumların imkanları değerlendirilirken, orman yangınlarındaki söndürme ve hasar tespit çalışmaları da masaya yatırıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada "Toplantıda ilimizde çıkan orman yangınları, söndürme çalışmaları ve hasar tespit çalışmaları, kurum ve kuruluşların mevcut araç, alet, edevat ve personel durumları, civar illerden gelebilecek yangın tehdidi, ilimiz genelinde tehdit oluşturabilecek önemli noktaların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması konularında değerlendirmeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Vali Yardımcısı Dr.Ömer Faruk Günay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Mesut İnan, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, DSİ 21.Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Orman İşletme Müdürü Mustafa Koruk, Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, Karayolları 28.Şube Şefi Buğra Soyer, Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Güneş Arkoç, İl Afad ve Acil Durum Müdürü Ramazan Harman ve Türkiye Kızılay Derneği Aydın Şubesi Başkanı Mesut Mezkit katıldı. - AYDIN

Son dakika haber | Aydın'da Yangın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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