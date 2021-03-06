Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu (3)
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Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu (3)

06.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:58

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınalı, evinde boğularak öldürüldü, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yalnız yaşayan 92 yaşındaki Hanım Pınalı, evinde boğularak öldürüldü, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Beşeylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan Pınalı'nın komşuları, kadının kapısının açık olduğunu fark edip içeriye girdi. Pınalı'nın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Pınalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, evdeki eşyaların dağınık olduğunu tespit etti.

Yapılan detaylı incelemede Pınalı'nın boğularak öldürüldüğü ve bazı ziynet eşyalarının çalındığı tespit edildi.

Sultanhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının A.Ç olduğunu belirledi.

Nazilli ilçesinde bir otelde konakladığı tespit edilen şüpheli operasyonla yakalandı.

A.Ç'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan bir iş yeri güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şapka takan şüphelinin olaydan kısa bir süre sonra aceleyle cep telefonu tamircisine girdiği, sürekli çevresini kontrol ettiği, yeni bir SIM kart alıp telefonunu tamir ettirdikten sonra ayrıldığı görülüyor.

Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu (3)
Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu (3)
Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu (3)
Aydın'da yalnız yaşayan 92 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş halde bulundu (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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