Son dakika haberleri: Avustralya'yı sel vurdu: 11 yerleşim birimi için tedbir amaçlı tahliye kararı

Edinilen son dakika haberine göre Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle çeşitli kentlerde çok sayıda ev sular altında kalırken, 11 yerleşim biriminde tedbir amaçlı tahliye emri verildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle çeşitli kentlerde çok sayıda ev sular altında kalırken, 11 yerleşim biriminde tedbir amaçlı tahliye emri verildi.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Eyalet genelinde fırtına ile birlikte etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel, onlarca ev ve aracı sular altında bıraktı. Sel sırasında 2 bini aşkın kurtarma ihbarı alındığı ve evlerinde ve araçlarında mahsur kalan 500'den fazla kişi için kurtarma operasyonu gerçekleştirildiği kaydedildi.

Meteoroloji Bürosu, bu sabah orta kuzey sahilinden eyaletin uzak güney sahiline ve Canberra'ya kadarki alanı kapsayan şiddetli yağışlar nedeniyle uyarı yayınladı. Şiddetli yağışların hafta boyu devam edeceği öngörülerek sel baskınlarının devam edeceği belirtilerek,11 yerleşim yerinde tedbir amaçlı tahliye emri verildiği bildirildi. Büro, yoğun yağış, ani sel, 90 km/ s'yi aşan sert rüzgarlar ve kıyı erozyonu konusunda uyarıda bulundu. Deniz seviyesindeki evler için tahliye kararı alındı.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian de eyaletin "uzun süreli bir hava olayı" yaşadığını, yağışların önümüzdeki hafta boyu devam edeceğini ifade etti.

REKOR YAĞIŞLAR KAYDEDİLDİ

Son yılların en yüksek yağışlarını gören Avustralya'da rekor seviyede yağış kayda geçti. Ortalama yağış miktarının 100 ile 200 mm arasında değiştiği Yeni Güney Galler'de çeşitli merkezlerde en yüksek 370 ile 405 mm arasında yağışlar kaydedildi. Meteorolojinin tespit ettiği veriler rekor yağışlar olarak kaydedilirken, eyaletin kuzey sahilinden başlayıp başkent Canberra'ya kadar fırtına ve şiddetli yağışların etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Rekor kıran yağış, orta kuzey sahili ve Hunter bölgesinin bazı kısımlarını da vurdu ve yağış Mart kayıtlarının üzerinde 100-200 mm'nin üzerinde kaydedildi.

Orta kuzey sahili sakinleri, bu akşam ve yarın daha fazla yağış beklemeleri konusunda uyarılıyor.

Meteoroloji Bürosu kıdemli iklimbilimci Agata Imielska gazetecilere verdiği demeçte, sel riski de devam edecek" dedi. Kendall kasabası 405 mm yağmur, Red Oak 371 mm yağmur altında kaldı. Imielska, "Bu, gördüğümüz yağışla çok önemli, rekor kıran bir olay" ifadesini kullandı.

Öte yandan dün de Kempsey, Port Macquarie, North Haven, Dunbogan, Camden Head ve Laurieton'da tahliye emri verilmişti.

(Mahmut Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı