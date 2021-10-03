İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı - Haberler
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İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Avcılar'da bir apartmanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da bir apartmanda patlama! Yaralılar hastaneye sevk edildi

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi yaralanırken, bina sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

İstanbul'da bir apartmanda patlama! Yaralılar hastaneye sevk edildi

İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
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Haber: İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı - Haberler
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