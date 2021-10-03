İstanbul'da bir apartmanda patlama: 1 yaralı
İstanbul Avcılar'da bir apartmanda patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İlk belirlemelere göre patlamada 1 kişi yaralanırken, bina sakinleri hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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