Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü.

AVCILAR'da, tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan pitbull cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü. Yaşanan dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahipleri tarafından tasmasız ve ağızlıksız şekilde dolaştırılan beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde bulunan bir kediye saldırdı. Sahiplerinin kafasına vurarak engel olmaya çalışmasına rağmen kediyi yakalayan köpek, hayvanın bacağını kopardı. Sahipleri olay yerinden kaçarken, köpeğin saldırısına uğrayan kedi hayatını kaybetti. Yaşanan dehşet dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada
Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada
Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada
Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Metin Oktay Gökhan Töre Samet Aybaba Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avcılar'da pitbull'un kediyi öldürdüğü dehşet anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 12:30:42. #1.16#

title